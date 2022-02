Nonostanteabbia spiegato di non avere alcuna fretta circa il mettere in cantiere ildie abbia affermato di volersi fare una bella “pennichella” dopo l’uscita del kolossal cinefumettistico ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ), non sta neanche nascondendo per nulla il fatto che, con la Warner, l’argomento sia già stato toccato.

In un’intervista con l’Independent, il regista Matt Reeves ha difatti ammesso che, di sequel, si sta già chiacchierando negli uffici della Warner:

Credo davvero in quello che abbiamo fatto e sarei molto emozionato dal poterne raccontare ancora. Stiamo già per farlo in ambito streaming, siamo al lavoro su delle produzioni per HBO Max, abbiamo la serie sul Pinguino con Colin Farrell che sarà super cool e stiamo anche lavorando ad altro, ma sì, abbiamo anche cominciato a parlare di un altro film.

