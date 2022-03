Come vi abbiamo raccontato nella rassegna delle recensioni internazionali, in attesa di scoprire quanto raccoglierà al box-office,disi è già portato a casa un consenso critico estremamente positivo a livello pressoché unanime.

Insomma: con The Batman, Matt Reeves sembra già aver messo a segno il primo punto in materia di adattamenti cinematografici di personaggi nati sulle pagine dei fumetti DC. Eppure, nonostante questo, il filmmaker ha ammesso dalle pagine di Variety di non essere sicuro di poter fare altrettanto in ambito Marvel. Reeves, dichiarando tutta la sua ammirazione per Kevin Feige e la sua squadra, spiega:

Ho un enorme rispetto tanto per Kevin Feige quanto per tutti i filmmaker dei Marvel Studios. Ma, se devo essere sincero, non so se riuscirei a farcela in quel contesto. Per me ci dev’essere un certo margine di scoperta dove ho la libertà di trovare la mia strada. Se avessi a che fare con qualcosa che ha già delle basi ben salde, penso che finirei per perdermi. E non penso che neanche loro sarebbero contenti con me.

