, il film dicon Robert Pattinson, viene già visto come una scommessa vinta al botteghino da parte della Warner bros e si parla già di. Era infatti l’inizio di febbraio e, nelle stime preliminari sul box office, si parlava di un debutto nordamericano da 185 milioni di dollari e di un fine corsa che, nella parte più ottimista della forbice, dovrebbe assestarsi sui 540 milioni (sempre limitatamente al nordamerica).

Insomma: è altamente probabile che – nonostante il contesto narrativo a sé stante che verrà raccontato da The Batman – i piani cinematografici della Warner siano di ampio respiro (d’altronde, sono anche già state annunciate ben due serie basate sulla pellicola di Matt Reeves, una sul Pinguino e una sul dipartimento di polizia di Gotham City).

Tutto ciò premesso, l’uomo che siede in cabina di regia di questo successo annunciato, dichiara di non avere fretta circa il sequel della pellicola. Chiacchierando con il LA Times ha spiegato:

Credo che la prima cosa che farò dopo che il film sarà uscito sarà una lunga pennichella, ma al di là di questo non ho mai visto questo film come un Capitolo 1. Farlo avrebbe presupposto l’arrivo di altri capitoli. Ma il mio obbiettivo principale era girare un film che fosse un’esperienza soddisfacente per il pubblico con una nuova e fresca versione di un personaggio che le persone amano da 80 anni. So bene che se avremo successo da quel punto di vista, avremo un sacco di altre storie da poter raccontare e poi, magari, potremo anche fare un Capitolo 2, ma non perché il primo non è stato un’esperienza completa. Vediamo cosa accadrà, lasciamo che le persone lo guardino. Spero che possano gradire e se la risposta sarà affermativa sì, avremo modo di tornarci e in quel caso la mia pennichella non sarà troppo lunga.