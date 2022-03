, il regista di, ha più volte spiegato di aver sempre lavorato al concepimento della pellicola avendo fin dal principio un attore in mente, ovvero

Eppure, come ha avuto modo di raccontare durante il podcast di CinemaBlend, quando Robert Pattinson è entrato nel cast di Tenet (LEGGI LA RECENSIONE), diretto da quel Christopher Nolan che aveva già confezionato l’acclamata Trilogia del Cavaliere Oscuro, temeva che l’attore avrebbe potuto perdere interesse a partecipare al suo The Batman.

Reeves spiega:

Nolan ha imposto un livello complicato da raggiungere o anche semplicemente da avvicinare. Ero consapevole che [Pattinson, ndr.] stava partecipando a Tenet e ho pensato fosse una cosa notevole. Anche se in realtà… fatemi raccontare come è andata a toccarmi questa vicenda. Quando ho scritto la storia del film, l’ho fatto tenendo a mente proprio Robert. Volevo che fosse lui il mio Batman, ma non avevo idea se sarebbe effettivamente stato il mio Batman e, per questo, quando è stato annunciato che era entrato nel cast di Tenet ero devastato. Pensavo, considerato che aveva preso parte a tutti questi film indie diretti da registi così interessanti… Se vorrà fare un blockbuster sarà davvero Batman e sarà disposto a farne più d’uno? Stava lavorando a un blockbuster del regista che aveva contribuito a plasmare uno dei Batman definitivi e mi sono ritrovato a pensare “Ecco, ci siamo. Non vorrà partecipare”.