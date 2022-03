Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In un’intervista rilasciata a CinemaBlend , il regista diha potuto commentare una teoria su Robin collegata a un personaggio che vediamo, brevemente, in alcuni passaggi della pellicola.

Nel corso della chiacchierata con Matt Reeves, il team di CinemaBlend suggerisce che, in futuro, il personaggio interpretato dal piccolo Archie Barnes, ovvero sia il figlio del sindaco Mitchell, possa, in futuro, vestire i panni del Ragazzo Meraviglia in un qualche sequel di The Batman. Ipotesi smentita dal filmmaker che la definisce comunque come una valida trovata.

Interessante, ma no. Ma sai cosa? È un’idea interessante. Anche se non avevamo intenzione di suggerire qualcosa del genere. Ma sai cosa? Perché dovrei dire qualcosa… perché è davvero una buona idea!

Durante la promozione stampa di The Batman, anche Robert Pattinson aveva avuto modo di parlare di Robin spiegando a quale condizione vorrebbe averlo in un capitolo due della pellicola: dovrebbe essere molto giovane, intorno ai 13 anni (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

