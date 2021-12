Continua lo stillicidio di informazioni sutratte dal nuovo numero di Empire Magazine (che ha un lungo speciale dedicato al film di Matt Reeves) e pubblicate sul sito nelle ultime ore.

Iniziamo dalle dichiarazioni del produttore Dylan Clark, che rivela di vivere con una certa competizione il confronto con il Batman Begins di Christopher Nolan, e di averne parlato con lo stesso regista:

Matt Reeves però spiega quanto il suo film sia diverso da una storia di origini come Batman Begins, prendendo in parte ispirazione dal fumetto Batman: Anno Uno di Frank MIller e David Mazzucchelli:

Abbiamo visto tante versioni di Bruce Wayne che assiste all’omicidio dei suoi genitori e poi cerca di affrontare questo trauma perfezionando se stesso fino a diventare Batman. Ma volevo raccontare una storia nella quale ha già affrontato queste origini, e non sa ancora bene come essere Batman. È una storia “Anno Due”. Volevo che il pubblico sentisse una connessione con lui. Non solo come Bruce, ma come Batman.

In compenso Paul Dano ha parlato del costume del suo Enigmista, basato in qualche modo sul killer Zodiac:

Mi piace come questo film sia da un lato molto realistico, dall’altro colossale. Ci sono alcuni elementi realistici come questo riferimento al killer Zodiac. Ma parliamo sempre di Batman, e per me è molto più grande, quindi era importante che la mia immaginazione spiccasse il volo mentre leggevo la sceneggiatura, anziché limitarmi a pensare a un serial killer. Il costume, in questo senso, è stata un’esperienza molto intensa per me. Penso che il potenziale elemento “fai da te” che contiene l’abbia reso in realtà ancora più spaventoso ai miei occhi, rispetto a versioni più sofisticate con cui abbiamo fatto delle prove. Lavorare con questo costume mi dava molta potenza. Quando indossi qualcosa del genere, c’è un modo per permettergli di parlarti, dire qualcosa al tuo corpo. C’è un modo per fargli prendere una vita tutta sua.