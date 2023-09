Mentre l’universo DC si prepara a un reboot sotto la guida di James Gunn ci sono alcuni progetti già avviati che continueranno grazie agli Elseworlds, tra questi Joker: Folie a Deux e il sequel di The Batman di Matt Reeves.

Parlando con The Guardian in un profilo sull’attore Paul Dano, il regista ha svelato ulteriori dettagli delle riprese del primo film, in particolare ha raccontato proprio di come l’interprete de l’Enigmista fosse letteralmente instancabile. Pare infatti che abbia trascorso due giorni girando la scena finale nei panni dell’iconico villain.

Racconta Matt Reeves:

Paul, come me, ama fare molti ciak. Abbiamo passato due giorni sulla scena finale tra lui e Robert Pattinson come Batman. Avremo rifatto la scena 70 o 80 volte. Paul ama esplorare. È ossessivo in quel senso.

Continua Reeves:

C’erano tutti questi momenti come Enigmista in cui veniva solleticato da qualcosa e poi andava su tutte le furie. Non sapevi mai nelle varie riprese quando quel momento sarebbe avvenuto. Stavo seduto con le cuffie, cercando di trattenere le risate perché sapevo avrebbe fatto sempre qualcosa di sorprendente. Paul mi chiedeva: “Era folle questo? Era troppo?” E io rispondevo: “No, è fantastico. Facciamone un’altra.”

Nel finale del film (di cui trovate tutte le informazioni nella nostra scheda) abbiamo visto l’Enigmista imprigionato nella cella di fianco a Joker (Barry Keoghan). Sembra probabile dunque che lo vedremo tornare. Ma per saperne di più dovremo aspettare l’uscita del sequel, prevista per il 3 ottobre 2025.

