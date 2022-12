The Batman: Paul Dano si è isolato dalla sua famiglia mentre si preparava per l’Enigmista

A margine di una chiacchierata fatta col collega Brian Tyree Henry su Variety, Paul Dano ha potuto ricordare la sua esperienza con l’Enigmista, il villain che ha interpretato in The Batman, il cinecomic di Matt Reeves uscito lo scorso marzo nei cinema.

Paul Dano svela, nello specifico, che per prepararsi alla scena finale dell’Enigmista in The Batman ha preferito andare a dormire in hotel per non far entrare in contatto il mondo “malato” del personaggio con la sfera privata della sua vita in famiglia.

Il mio personaggio è come le due facce di un trauma, È questa la prima conversazione che ho avuto col regista, Matt Reeves. Bruce Wayne è ricco, ma questo ragazzo, Edward Nashton, non aveva nulla. Ho sempre pensato che l’unico feedback positivo che poteva essere abituato a ricevere era quando vinceva contro un puzzle o un indovinello. Ed è accaduta una cosa che mi era successa anche con un film intitolato Prisoners: ho dovuto cominciare a separare i miei spazi. Perché se ho un libro che parla di traumi o serial killer non posso mettermi a dormire nel mio letto. Per l’imponente scena finale alla fine di The Batman ricordo di aver pensato “Ok, bisogna che mi prendo una stanza d’albergo per stare lontano dalla mia famiglia. Non c’è bisogno di mischiare questi due mondi“. C’era bisogno di molta energia per quel giorno sai? Una scena. Accumuli un sacco di roba durante il tuo periodo di preparazione – a prescindere da quanto lungo esso sia. E poi devi liberarla.

FONTE: Variety