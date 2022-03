Durante il junket di, il cinecomic di Matt Reeves, abbiamo potuto intervistare, l’interprete dell’Enigmista, e Jeffrey Wright, il commissario Gordon. Se vi siete persi la chiacchierata la trovate a questo link

Ospite al Late Night with Seth Meyers, il poc’anzi citato Paul Dano ha potuto parlare dei fumetti di Batman che ha dovuto studiare in preparazione alla pellicola ammettendo però che, da piccolo, era un amante di una saga della concorrenza, ovvero sia gli X-Men:

È stata la parte migliore dei compiti a casa. Anche perché il mio personaggio nel film ha questa peculiare fascinazione verso Batman, quindi ho dovuto divorare un sacco di fumetti anche mentre giravamo. Un modo per mantenerli nel mio sistema, per così dire. Ma se ripenso a quando ero piccolo, sì, collezionavo un po’ di fumetti, ma ero più un tipo da X-Men. Ora sono davvero un superfan di Batman. E devo anche ammettere che il fare parte di questa cultura, non era qualcosa che avevo previsto mi piacesse. Perché sono fondamentalmente una persona timida. Ma adoro i fan di Batman, amo condividere con loro il film e questo mondo fumettistico. È molto divertente!