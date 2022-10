The Batman: Paul Dano racconta come è nata l’idea di scrivere il fumetto sull’Enigmista

In occasione dell’ultimo San Diego Comic-Con, era stata annunciata l’uscita, prevista per il 25 ottobre negli Stati Uniti, di un nuovo fumetto dedicato all’Enigmista (il cui vero nome è Edward Nashton), intitolato Riddler: Year One scritto dallo stesso Paul Dano, interprete del personaggio in The Batman (LEGGI LA RECENSIONE).

In un’intervista con Comicbook, l’attore ha raccontato come sia stato il suo lavoro di preparazione per interpretare il personaggio sul grande schermo a dare vita al progetto:

Uno dei passi importanti che faccio come attore è quello di creare una sorta di backstory. C’è molto lavoro da fare per arrivare alla prima pagina del copione, in modo da portare la vita che, in questo caso, il personaggio di Edward ha vissuto nel tuo corpo e nel tuo inconscio il meglio possibile. Ed è così che si può contribuire a costruire la fisicità, la voce e il resto. Matt Reeves [regista del film] è anche uno sceneggiatore molto scrupoloso, e per questo siamo andati molto d’accordo. Una sera stavo parlando con lui sul set, nell’appartamento di Edward. Gli ho detto: “È divertente”. Qualcosa del genere, non ricordo, ma stavo pensando a questo, alla mia storia e a questa immagine. E l’avevo coltivata in parte con il linguaggio archetipico dei fumetti, perché è da lì che viene il personaggio, quindi avevo in testa delle immagini chiave. Boom, boom, boom nella mia testa. E lui mi ha detto: “Questa roba dovrebbe essere un fumetto” Ho pensato: “Sì, penso che potrebbe essere così”. L’ho pensato nella mia testa, ma non credo che l’avrei proposto da solo. Credo che il giorno dopo lui abbia detto: “Ho mandato un’e-mail o chiamato Jim Lee e voi dovreste parlare con la DC” e io ho risposto: “Ok”. E poi l’ho fatto, e a loro è piaciuta l’idea e la storia che avevo. È stato uno di quei momenti davvero belli, in cui pensi: “Oh, m*rda, ora devo davvero farlo”. Ma anche molto eccitato e questo è davvero forte. E poi ho iniziato. Ora è diventata una cosa a sé stante. Quindi, la genesi è la backstory a cui ho lavorato come attore, ma deve anche essere una storia che si regge sulle proprie gambe per un lettore di fumetti, e non solo al servizio del film. Quindi, deve fare entrambe le cose. Quindi ora si è trasformata in una storia che ha preso vita propria.

Trovate tutte le informazioni su The Batman nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del fumetto su l’Enigmista scritto da Paul Dano? Lasciate un commento!

FONTE: CB