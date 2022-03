Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Dopo le voci di corridoio, i leak e le speculazioni, l’uscita diha confermato a tutti gli effetti la presenza nel film di, l’attore che l’anno scorso avevamo visto in un altro cinecomic,di Chloe Zhao.

Keoghan appare nella sequenza finale ad Arkham in una cella accanto a quella dell’Enigmista con trucco e protesi che, seppur nell’ombra, non lasciano spazio a dubbi: l’attore è stato scelto per interpretare una nuova incarnazione di Joker, come sottolinea la sua risata nella sequenza.

Le prime notizie

Le prime notizie sull’ingresso dell’attore nel cast arrivarono ad agosto 2020 in occasione del DC Fandome. All’epoca si diceva che avrebbe interpretato l’agente Stanley Merkel, personaggio che ha fatto la sua prima apparizione nel 1987 in Batman #405 come primo partner del Commissario Gordon.

Con tutta probabilità si trattò di un’informazione diffusa dalla Warner Bros. con fini di depistaggio visto che alla fine l’attore appare nel film in un ruolo ben diverso.

Spoiler di famiglia

Con un post su Facebook risalente a novembre 2021, il fratello dell’attore – Eric Keoghan – condivise una fan art ritraente l’attore nei panni di Joker aggiungendo:

La notizia è finalmente uscita: mio fratello interpreterà Joker nel nuovo film di Batman. Non ci credo.

Ovviamente il post sparì nel giro di poco, ma lasciò le sue tracce.

Il leak

A febbraio, poi, su Twitter (link non più attivo) è arrivato un file .pdf contenente tutti i crediti finali di The Batman. Nella lista in riferimento a Barry Keoghan si leggeva il suo ruolo: “Unseen Arkham Prisoner”, prigioniero di Arkham invisibile. Nel documento si leggeva anche che l’esperto di trucco e protesi Mike Marino aveva lavorato al trucco protesico di due personaggi: quello del Pinguino e proprio a quello del prigioniero invisibile, alimentando ulteriormente le speculazioni sul ruolo dell’attore.

Parola al regista

All’interno della roundtable internazionale di The Batman a cui abbiamo partecipato prima dell’uscita del film, il regista ha parlato proprio della sequenza finale sottolineando che non preannuncia necessariamente gli eventi del prossimo film:

È una scena che non sta lì per introdurre il prossimo film, è la fine dell’arco dell’Enigmista. […] Per quel personaggio ho in mente qualcosa che vorrei fare, ma quella scena non serviva a spianare la strada al prossimo film, in alcun modo. Non è una di quelle scene nei titoli di coda che ti suggeriscono dove andrà a parare il prossimo film: non era quella la nostra intenzione.

La scena tagliata con Barry Keoghan nei panni di Joker

Oltre alla sequenza finale, Keoghan ha girato un’altra scena che è stata tagliata in fase di montaggio, come raccontato da Reeves:

C’era un’altra scena con quel personaggio lì, al centro del film, era proprio parte dell’arco di Batman che sta cercando di capire perché l’Enigmista gli manda i messaggi e così si reca ad Arkham a parlare con questo personaggio che è un altro killer e gli entra nella testa. Ci serviva per raccontare il tessuto di Gotham, […] ma alla fine l’ho rimossa perché dovevamo darci una mossa e lì non c’erano informazioni che non fossero già altrove.

The Batman con Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell e Jeffrey Wright è arrivato al cinema il 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola diretta dal regista Matt Reeves nella nostra scheda.

A seguire, invece, trovate linkati i resoconti del nostro incontro col regista di The Batman Matt Reeves:

