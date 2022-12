The Batman: ecco i retroscena della sequenza dell’inseguimento con la Batmobile

In un’intervista con THR, Dan Lemmon, supervisore degli effetti visivi di The Batman (LEGGI LA RECENSIONE) ha svelato i retroscena della sequenza dell’inseguimento con la Batmobile, che vede il protagonista (Robert Pattinson) alla caccia del Pinguino (Colin Farrell).

Ecco le sue parole:

I veicoli erano dotati di trasmissioni a due o quattro ruote commutabili con un pulsante e di freni in stile Formula Uno che potevano essere regolati e attivati su ogni ruota. Due dei veicoli potevano essere guidati da una capsula attaccata all’esterno del veicolo, che permetteva a Robert Pattinson di essere al posto di guida mentre uno stuntman invisibile guidava l’auto. Per questa ripresa, abbiamo ridotto una Batmobile al suo peso più leggero possibile e l’abbiamo allestita con sospensioni a lunga escursione e ammortizzatori raddoppiati, consentendole di saltare a 3, 5 metri di altezza e di librarsi per 24 metri prima di toccare di nuovo l’asfalto.