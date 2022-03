Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Come già detto a più riprese,non è la solita storia delle origini di Bruce Wayne pur mostrandoci un personaggio ancora acerbo e ben diverso dal Batman navigato che abbiamo sempre visto al cinema.

Nel film di Matt Reeves c’è però una grossa parentesi dedicata ai genitori di Bruce in cui scopriamo qualcosa di più del passato, di un passato che continua a tormentare il protagonista interpretato da Robert Pattinson.

Nell’universo DC raccontato in questo film, infatti, scopriamo grazie all’Enigmista che Martha porta il nome della famiglia Arkham, la più grande dinastia di Gotham accanto alla dinastia Wayne. Martha assassinò la sua famiglia e passò da ospedale psichiatrico a ospedale psichiatrico nel corso della giovinezza, una cosa tenuta nascosta per molti anni. Quando un giornalista di nome Edward Elliot mise il naso in questi affari con l’intento di renderlo pubblico, Thomas (in piena campagna politica) chiese a Carmine Falcone di spaventarlo, ma il personaggio interpretato da John Turturro alla fine lo uccise,

Come sottolineato da CB, l’idea che Martha fosse una Arkham è presa direttamente da Batman: Terra uno, serie a fumetti definita da Matt Reeves come fonte di ispirazione.

