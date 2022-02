Sappiamo già che per le prove costume di, il cinecomic di Matt Reeves in uscita il 3 marzo nei cinema,ha dovuto provare tutti i costumi dei precedenti Batman cinematografici – beh, per lo meno tutti tranne uno – per consentire al regista e alla sua squadra d’inquadrare bene la sua stazza nei panni del Crociato di Gotham.

Chiacchierando con Comic Book per la promozione stampa del film, Robert Pattinson ha ricordato, nello specifico, l’audizione sostenuta per The Batman, audizione che è stata fatta indossando il costume dell’Uomo Pipistrello di George Clooney da Batman & Robin, la ben nota pellicola del 1997 diretta da Joel Schumacher.

Robert Pattinson racconta:

È stato incredibile! Mi ricordo bene lo screen test perché è stata un’esperienza molto divertente e anche molto, molto lunga. Ho fatto questo screentest che è durato otto ore e grondavo sudore, mi ricordo che c’era Matt Reeves che si domandava “Cosa possiamo fare per tutto questo sudore?” e io che gli facevo notare “Non c’è nulla da fare. L’unica maniera è quella di non assumere liquidi!”.

Poi aggiunge:

Ricordo di essermi scattato, furtivamente, un selfie quando tutti avevano lasciato la stanza perché pensavo che, se non fosse andato in porto, almeno avrei avuto un ricordo. Avrei sempre avuto una foto di me e dei miei capezzoli!

Vi ricordiamo che il lungometraggio sarà disponibile, solo al cinema, a partire dal 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

