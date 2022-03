The Batman

Nel corso di un’intervista con CB ha parlato die del rapporto tra Bruce Wayne e il vigilante mascherato.

L’attore ha ammesso di essersi interrogato molto su domande come: “Chi è Batman? Chi è Bruce Wayne”, ma sembra che per il momento non ci sia una linea di separazione così netta, anzi:

All’inizio del film crede che Bruce non esista, è convinto di essere un’altra persona quando indossa il costume. Ho cercato di sottolinearlo attraverso il modo in cui si muoveva. Credo che poi soltanto dopo si renda conto attraverso il dolore, anche se non vuole farlo, che il dolore provato alla morte dei suoi genitori è sempre lì, non importa quante volta ripeta: “Sono solo Batman“.

Vi ricordiamo che The Batman è disponibile, solo al cinema, a partire da oggi 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

