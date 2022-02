Come abbiamo visto, nel corso di una chiacchierata con EW ha parlato del costume di The Batman, il cinecomic DC di Matt Reeves in arrivo il 3 marzo. L’attore ha fatto la sua prima prova costume indossando il costume didi Val Kilmer, e hga poi definito “un grande sollievo” poter indossare quella creata appositamente per lui ( qui ulteriori dettagli ).

In un’intervista con Jimmy Kimmel ha poi parlato di dov’è che viene conservato ogni singolo costume:

Da qualche parte c’è una piccola gabbia nel reparto costumi della Warner Bros. Ci sono delle piccole guardie che indossano piccoli costumi di Batman e di Robin.

Ha poi aggiunto:

Ma a loro non interessa, sono le stesse persone che hanno lavorano a ogni singolo film di Batman, quindi non gli importa chi sia il regista e chi gli si pari davanti: gli importa solamente che non rovini quei costumi.

Trovate tutte le informazioni sul film di Matt Reeves con Robert Pattinson in arrivo nei cinema il 3 marzo, nella nostra scheda!