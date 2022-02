Manca una settimana all’arrivo nei cinema italiani di, il kolossal cinefumettistico della Warner Bros diretto da Matt Reeves e interpretato da

Sappiamo bene – il regista e sceneggiatore ha avuto modo di ribadirlo più e più volte – che The Batman raconterà un mondo a sé stante, una storia chiaramente aperta a un possibile seguito, ma capace in ogni caso di reggersi sulle proprie gambe. Gambe che saranno ben piantate su una lettura più “realistica e investigativa” del mondo di Batman, tanto che lo stesso Robert Pattinson ha già avuto modo di descrivere l’attesissimo blockbuster come una pellicola dai toni assimilabili a quelli di un poliziesco anni ’70 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In una nuova intervista rilasciata a ComicBook, Robert Pattinson e Zoë Kravitz hanno espresso le loro idee circa l’ipotetico inserimento, in questo contesto narrativo, di Superman e gli altri membri della Justice League.

Zoë Kravitz dice che dal suo punto di vista:

È già difficile così con noi due insieme. Non saprei…

Robert Pattinson aggiunge:

Mi piace molto l’idea di cercare di capire come fare… Abbiamo parlato circa il come cercare di inserire gli elementi fantastici perché il mondo elaborato da Matt, il suo approccio è molto con i piedi ben saldi a terra e sto davvero pensando al “Come potremmo aggiungere…?”. Ne stavamo letteralmente parlando l’altro giorno. “Puoi aggiungere un Superman che non ha alcun tipo di superpotere? Che è solo un tizio col mantello?”. Se ne andrebbe in giro dicendo “Sono Superman” e come risposta otterrebbe un “E allora?”.

