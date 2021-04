Ieri sera abbiamo segnalato che laha cancellato lo sviluppo di The Trench e New Gods , ma nel pezzo pubblicato originariamente dall’Hollywood Reporter ci sono anche un paio d’interessanti informazioni sue il nuovo film di

Cominciamo da quest’ultimo. Il magazine di cinema, nel sottolineare come la Warner stia lavorando per far sì che i vari film e le varie serie TV condividano uno medesimo universo, evidenzia che sarà proprio il film di Flash a ricoprire il ruolo di chiave e collante in tal senso. Come i lettori dei fumetti ben sanno, ma come è possibile capire anche dalla Snyder Cut, il velocista scarlatto della DC Comics ha una certa inclinazione per quanto concerne l’avere a che fare con il multiverso e la pellicola sarà dunque fondamentale per porre le basi del prosieguo della Justice League.

Quanto al film di Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, pare proprio che resterà scollegato dal resto, come il Joker di Todd Phillips, perché ambientato su Terra-2. Cosa questa che consentirà, da una parte, di giustificare le eventuali assenze del Batman di Pattinson da altri progetti cinematografici targati di DC e, dall’altra, di sviluppare con tutta tranquillità il franchise.

Regista del film Matt Reeves, l’attore Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!