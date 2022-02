La saga dihanno palesemente una cosa in comune: Robert Pattinson. L’attore inglese, che nel 2005 era già stato avvistato in Harry Potter e il Calice di Fuoco, ha iniziato la sua scalata verso la fama proprio con la saga dicominciata nel 2008 al cinema.

Fra qualche giorno, dal 3 marzo per l’esattezza, lo ritroveremo in esclusiva al cinema col già citato The Batman, la pellicola di Matt Reeves dove veste i panni della leggendaria icona supereroistica della DC Comics. Qualche ora fa, i profili ufficiali dei due franchise presenti su Twitter, quello della saga di Twilight e quello di The Batman, si sono resi protagonisti di un sagace scambio di battute. Tutto nasce nel momento in cui il primo condivide una clip da Twilight in cui Bella Swan dice a Edward Cullen “So cosa sei”. Solo che a risponderle non è il vampiro del film, bensì l’Uomo Pipistrello di The Batman.

La cosa è stata poi commentata dal twitter ufficiale del film Warner Bros che ha scritto: la verità è finalmente stata svelata.

The truth is finally revealed…🦇 — The Batman (@TheBatman) February 23, 2022

Vi ricordiamo che The Batman sarà disponibile, solo al cinema, a partire dal 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di questo ironico scambio su Twitter? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!