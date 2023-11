The Beekeeper, diretto da David Ayer, è un film d’azione con protagonista Jason Statham. L’attore interpreta un ex agente di un’organizzazione clandestina chiamata “Beekeeper” coinvolto in una vendetta personale.

Jason Statham è abituato a interpretare personaggi “tosti”: uomini che combattono contro squali preistorici o fanno parte di bande di mercenari. E questo film non fa eccezione.

Come raccontato dal regista a Empire:

Lo shock più grande è stato vedere quanti dei suoi stunt fa. I suoi stuntman stanno semplicemente seduti, sperando di essere invitati a partecipare.

E la presenza delle api non ha cambiato l’approccio dell’attore.

La troupe rideva: “Non è possibile mettere Jason Statham con uno sciame di api!” Ma Jason voleva farlo. Così lo abbiamo affiancato a un apicoltore e ha imparato come aprire le arnie e lavorare con le api.

David Ayer ha concluso:

Jason non è stato punto. Io sono stato punto in maniera abbastanza seria riprendendo le api più avanti. Ma va bene così. Se fai un film chiamato The Beekeeper (L’apicoltore ndr) sai che verrai punto.

Il film uscirà a gennaio 2024. Nel cast troviamo anche Josh Hutcherson e Jeremy Irons.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate