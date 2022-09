The Beekeeper: la MGM distribuirà negli USA il film di David Ayer con Jason Statham

Secondo quanto riportato da Deadline la MGM avrebbe acquisito i diritti di distribuzione negli Stati Uniti (e anche in alcune zone al livello internazionale) di The Beekeeper, prossimo action movie diretto da David Ayer (Suicide Squad) che avrà per protagonista Jason Statham.

Il progetto è basato su una sceneggiatura di Kurt Wimmer (Salt) e segue un viaggio di vendetta personale di un uomo, il tutto ambientato nel campo dell’apicoltura. Le riprese dovrebbero avere inizio a fine settembre nel Regno Unito.

Statham e Wimmer produrranno il lungometraggio insieme a Bill Block della Miramax, mentre Chris Long lo farà per i Cedar Park Studios.

Cosa ne pensate di questo progetto? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!