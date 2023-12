The Bikeriders, il film di Jeff Nichols con Tom Hardy, Austin Butler e Jodie Comer, ha finalmente una data d’uscita! La pellicola infatti sarebbe dovuta arrivare nelle sale questo dicembre, ma la Disney ha abbandonato la distribuzione del progetto. Questo però è stato raccolto da Focus Features che distribuirà infine il film il 21 giugno.

In un’intervista con The Hollywood Reporter Jodie Comer ha commentato l’uscita posticipata:

Credo che le cose arrivino quando devono arrivare. Penso sia un peccato, ovviamente, specialmente per Jeff. A causa dello sciopero non abbiamo potuto fare conferenze stampa, quindi è stato Jeff a fare le conferenze per tre mesi, solo perché il film venisse messo in stallo. Ma penso che il film riceverà molto supporto alla Focus. E sono molto contenta che noi tutti saremo in grado di supportarlo e parlarne in un modo che non abbiamo potuto fare quest’anno. Quindi è un peccato, ma penso che sarà per il meglio.