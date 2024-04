Alla CinemaCon di Las Vegas la Blumhouse e la Lionsgate hanno annunciato un nuovo capitolo della saga saga di The Blair Witch Project cominciata nel 1999 con il film diretto da Daniel Myrick ed Eduardo Sánchez, costato poche centinaia di migliaia di dollari e capace di generare 248 milioni di dollari al botteghino.

La notizia non è stata accolta molto bene da Joshua Leonard, attore del film originale che ha affidato a Instagram un suo sfogo:

Questa è la MIA faccia su un comunicato stampa per un film che sarà realizzato da due grossi studi, due studi per cui ho lavorato e che rispetto. La COSA BIZZARRA è che non ne sapevo niente finché un amico non mi ha mandato un messaggio di congratulazioni ieri.

La mia frustrazione è dovuta al fatto che è da più di un mese che cerco di contattare la Lionsgate per una proiezione di beneficenza di BWP (Blair Witch Project) per l’O+ Festival per raccogliere fondi da devolvere agli artisti senza assistenza sanitaria, e NESSUNO mi ha risposto.