Alla CinemaCon di Las Vegas, come parte del loro accordo pluriennale in materia di produzione di pellicole horror, Blumhouse e Lionsgate hanno annunciato il rilancio della saga di The Blair Witch Project cominciata nel 1999 con il leggendario found footage diretto da Daniel Myrick ed Eduardo Sánchez, costato poche centinaia di migliaia di dollari e capace di generare 248 milioni di dollari al box-office (con cifre non aggiornate all’inflazione).

Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato alla CinemaCon circa questa nuova iterazione di The Blair Witch Project:

Sono stato incredibilmente fortunato a lavorare con Jason molte volte nel corso degli anni. Abbiamo stretto un forte legame ai tempi di La notte del giudizio quando ero alla Universal, e abbiamo lanciato la STX con il suo film The Gift. Non c’è nessuno migliore, in questo genere, del team di Blumhouse. Siamo entusiasti nel dare il via a questa partnership con una nuova iterazione di Blair Witch che reintrodurrà questo classico dell’horror a una nuova generazione. Non potremmo essere più felici di lavorare con loro su questo e su altri progetti che non vediamo l’ora di rivelare presto.

Aggiunge poi Blum:

Sono molto grato ad Adam e al team di Lionsgate per averci permesso di giocare nel loro campo da gioco. Sono un grande ammiratore di The Blair Witch Project, che ha portato l’idea dell’horror found footage al grande pubblico ed è diventato un vero fenomeno culturale. Non credo che ci sarebbe stato Paranormal Activity se prima non ci fosso Blair Witch, per questo sembra davvero un’opportunità speciale e sono entusiasta di vedere dove ci porterà.

