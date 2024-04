Alla CinemaCon di Las Vegas Blumhouse e Lionsgate hanno annunciato di essere al lavoro su un reboot della saga saga di The Blair Witch Project, cominciata nel 1999 con il film diretto da Daniel Myrick ed Eduardo Sánchez, costato poche centinaia di migliaia di dollari e capace di generare 248 milioni di dollari al botteghino. Il film originale era di proprietà della Artisan Entertainment, poi acquisita da Lionsgate.

La notizia ha generato reazioni molto negative prima da parte di uno degli attori del film originale, Joshua Leonard, e poi anche da parte di uno scenografo.

Ma ora ad alzare la voce sono tutti e tre i protagonisti – Heather Donahue, Michael Williams oltre a Joshua Leonard – che avanzano una proposta agli studios per avere pagamenti residuali (anche retroattivi), essere coinvolti sui prossimi progetti e lanciare un fondo per aspiranti filmmaker.

In particolare, i tre chiedono compensi “per il lavoro di recitazione nel film originale che equivalgano alla somma che sarebbe stata dovuta nel caso vi fosse stato il coinvolgimento di un sindacato, o di un legale, quando il film venne fatto”. Il coinvolgimento in progetti futuri come “reboot, sequel, prequel, giochi, esperienze, escape room ecc” in cui i nomi di Heather, Michael e Josh o il loro aspetto “vengano associati per motivi promozionali”. Il fondo invece deve ammontare a 60 mila dollari, cioè il budget del film originale, e deve essere indirizzato a un giovane aspirante filmmaker sconosciuto per realizzare il suo primo film. Deve essere una donazione, in modo che la Lionsgate “non sia proprietaria dei diritti del film”.

Infine, nella dichiarazione si sottolinea quanto segue:

Il nostro film è stato già rilanciato due volte, entrambe le volte è stato un insuccesso sul fronte dei fan, della critica e degli incassi. Nessuno dei film è stato realizzato coinvolgendo il team originale sul piano creativo. Avendo creato insieme Blair Witch, abbiamo ascoltato cosa i fan amano e desiderano per 25 anni, siamo la vostra fonte più importante di informazioni e siamo l’arma segreta più inutilizzata di tutte!

Nelle richieste è inclusa anche una dichiarazione di Eduardo Sánchez, Dan Myrick, Gregg Hole, Robin Cowie e Michael Monello, registi e produttori di The Blair Witch Project:

Sebbene noi, i filmmaker originali, rispettiamo il diritto della Lionsgate di monetizzare la proprietà intellettuale come meglio crede, dobbiamo evidenziare i contributi essenziali dei tre protagonisti originali Heather Donahue, Joshua Leonard e Mike Williams. Sono loro i volti che erano presenti in quello che poi è diventato un franchise. Il loro aspetto, le loro voci, i loro nomi veri sono inseparabilmente legati a The Blair Witch Project. I loro contributi unici non solo hanno definito il realismo e l’autenticità del film, ma continuano a risuonare nel pubblico in tutto il mondo.

