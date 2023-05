Secondo quanto riportato da Production Weekly (e da Bloody Disgusting) il regista Oliver Park (The Offering) sarebbe stato ingaggiato per dirigere un sequel ancora senza titolo di The Blair Witch Project per la Lionsgate, e che la produzione dovrebbe iniziare tra fine estate e inizio autunno.

Daniel Myrick ed Eduardo Sánchez sono accreditati come produttori di questo nuovo progetto che dovrebbe ricollegarsi al film del 2016.

