Anche i produttori di The Blind Side, dopo lo scrittore del romanzo, hanno preso posizione nella querelle tra Michael Oher e la famiglia Tuohy sui profitti generati dal film.

Broderick Johnson e Andrew Kosove, co-fondatori e amministratori delegati della compagnia che ha finanziato il film, la Alcon Entertainment, hanno rilasciato una dichiarazione in merito ai compensi percepiti dalla famiglia Tuohy, che potete leggere a seguire:

Hanno poi difeso il film, accusato di essere una menzogna:

Sembra che [la causa] abbia dato ai critici e ai giornalisti un’occasione per sminuire ingiustamente il film 14 anni dopo, con alcuni che lo ha definito “falso” o “una menzogna”. The Blindside è provatamente autentico e non potrà mai essere definito una menzogna o falso, a prescindere dagli alti e i bassi degli eventi accaduti dopo l’uscita del film. […] Siamo fieri del film oggi esattamente come lo siamo stati per gli strepitosi collaboratori che hanno realizzato il film 14 anni fa.