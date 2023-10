La disputa tra Michael Oher e la famiglia Tuohy sui profitti generati da The Blind Side ha avuto un primo esito, come riportato da Associated Press.

La richiesta dell’ex atleta di cessazione della tutela legale di Leigh Anne e Sean Tuohy è stata infatti accolta dalla giudice Kathleen Gomes.

Si tratta soltanto di un piccolo passo in avanti visto che Oher ha depositato la causa legale contro i suoi genitori adottivi accusandoli di averlo ingannato costringendolo a siglare contratti di lavoro e a diventare suoi tutori legali all’età di 18 anni.

Tra le richieste avanzate, il proibire ai Tuohy di utilizzare il suo nome e il suo aspetto nelle loro attività, oltre a calcolare la sua percentuale di profitti dalle opere realizzate finora e un risarcimento danni.

In Tennessee le tutele legali impediscono a una persona disabile o malata di prendere decisioni per sé stessa, mentre nella causa si legge che la tutela di Oher è stata approvata “nonostante fosse già maggiorenne e non avesse disabilità fisiche o psicologiche“.

La giudice ha sottolineato che in 43 anni di carriera non aveva mai assistito a un caso di tutela legale per una persona non disabile: “Non riesco a credere che sia stata approvata“.

Vi aggiorneremo sugli sviluppi.

Classifiche consigliate