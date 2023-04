Rob Savage ha raccontato a Total Film (via GamesRadar) la reazione di Stephen King dopo una proiezione di The Boogeyman, horror basato sul racconto del celebre scrittore che sarà nei cinema italiani a partire dal 1° giugno, e così ecco le prime reazioni a caldo dei presenti.

“Dopo che il film ha avuto un ottimo riscontro alle proiezioni di prova, abbiamo deciso che fosse il momento di avere la sua opinione, perciò abbiamo affittato il suo cinema preferito nel Maine” ha raccontato Savage. “Sa bene cosa vuole, e se avessimo mandato a pu*tane la sua storia, ce l’avrebbe detto. Ma alla fine ci ha mandato un bellissimo messaggio che sembrava un saggio su quanto avesse apprezzato il film“.

Ha poi aggiunto: “Il giorno dopo mi sono svegliato e ho trovato un’email di Stephen King in cui mi diceva che stava ancora pensando al film. Mi ha detto altre cose carine, ma quella più bella in assoluto è stata: ‘Sarebbero dei grandi cog*ioni a distribuire questo film in streaming e non al cinema’“.

