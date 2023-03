In un’intervista con CB, David Dastmalchian ha fornito alcune anticipazioni su The Boogeyman, pellicola tratta dalla raccolta A volte ritornano di Stephen King in arrivo nei cinema a giugno (GUARDA IL TRAILER). Si tratta del secondo horror in cui lo vedremo nel corso 2023, insieme a The Last Voyage of the Demeter, ambientato nel capitolo del Dracula di Bram Stoker relativo al viaggio dell’omonima nave. L’attore, dopo aver già speso parole d’elogio per quest’ultimo, ora si dice altrettanto entusiasta anche per il primo. Ecco le sue parole:

Sono sicuro che Stephen King riconoscerebbe che la sua voce è stata plasmata da (Bram) Stoker, in un certo senso. Sono sicuro che ha avuto un’enorme influenza su di lui come giovane lettore e scrittore precoce. Entrambi i film sono così diversi l’uno dall’altro e sono entrambi incredibili. Ho avuto modo di vedere The Boogeyman. È uno dei film più spaventosi che abbia visto da molto tempo a questa parte. Le interpretazioni sono straordinarie. E poi, per quanto riguarda Last Voyage of the Demeter, non l’ho ancora visto, ma quello che ho visto facendo l’ADR [Automated Dialogue Replacement, processo di ri-registrazione dell’audio in studio] è stato incredibile. È una storia fantastica. Sono molto contento di averne fatto parte.

The Boogeyman era stata concepito per lo streaming (Hulu), ma dopo delle ottime proiezioni di prova lo studio ha deciso di fissare un’uscita cinematografica al 2 giugno.

Ecco la sinossi del film:

La liceale Sadie Harper e la sorella minore Sawyer sono in difficoltà per la morte recente della loro madre e non stanno ricevendo molte attenzioni dal padre, Will, un terapeuta che sta facendo i conti con il suo dolore. Quando un paziente inaspettato giunge a casa loro per chiedere aiuto, si lascia alle spalle un’entità soprannaturale terrificante che tormenta le famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

La regia del progetto è di Rob Savage (Host, Dawn of the Deaf), mentre nel cast troviamo anche invece Chris Messina (Sharp Objects), Sophie Thatcher (Yellowjackets), Vivien Lyra Blair (Bird Box), Marin Ireland (Y: The Last Man) e Madison Hu (Voyagers).

Cosa ne pensate delle parole su The Boogeyman di David Dastmalchian? Lasciate un commento!

