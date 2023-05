In The Boogeyman, horror tratto dal racconto di Stephen King in arrivo a giugno (GUARDA IL TRAILER), David Dastmalchian interpreta Lester Billings, uomo in cura da uno psichiatra (Chris Messina). In un’intervista con EW, l’attore ha rivelato di aver inizialmente rifiutato la parte. Ecco perché:

È stato davvero difficile per me pensare di entrare nella realtà di Lester. In effetti, mi ha spaventato a morte. Sono una persona che ha rischiato di togliersi la vita diverse volte e questo è un tema su cui gioca questa storia. Quindi, le prime volte che sono venuti da me ho detto: “Non credo di poterlo fare“. Poi ho riflettuto molto sul significato che ha Stephen King per me, e ho pensato a questo regista, Rob [Savage], e al significato della sua visione, perché ci siamo incontrati e abbiamo parlato. E poi ho detto: “Ok, vediamo cosa succede“. Ed è stato difficile. È stato davvero difficile.

Dastmalchian infatti soffre di forti attacchi di depressione, e ha iniziato a fare uso di droghe al liceo per auto-medicarsi. Dopo il diploma, si è trasferito a Chicago e si è iscritto al corso di teatro della DePaul University, ma mentre lo frequentava ha ceduto alla dipendenza da eroina ed è rimasto senza casa. Successivamente, è entrato in una struttura psichiatrica, ha iniziato il percorso di disintossicazione e a fare lavori poco retribuiti mentre interpretava ruoli a teatro. Dopo cinque anni, ha avuto l’opportunità di fare un provino per Il cavaliere oscuro, che si stava girando a Chicago. Christopher Nolan è rimasto così colpito da lui da affidargli il ruolo di un folle scagnozzo di Joker, Thomas Schiff. L’attore ricorda come l’esperienza ha apportato una notevole svolta nella sua vita:

Uno dei più grandi registi di tutti i tempi mi ha guardato e mi ha detto: “Sì, tu. Vieni a fare parte di questo“. L’ultimo giorno di riprese de Il cavaliere oscuro, ricordo di essere passato davanti al vicolo dove dormivo quando ero un senzatetto e lottavo contro la mia dipendenza. Quell’esperienza, la mia prima volta sul set di un film, ha cambiato la mia vita in tutti i modi che si possono immaginare.

Successivamente, l’attore è infatti apparso in diversi titoli, come Ant-Man, The Suicide Squad e più recentemente Lo strangolatore di Boston; quest’anno inoltre tornerà a collaborare con Nolan per Oppenheimer. Dastmalchian non si fa problemi a parlare della sua salute mentali, dichiarando che la massima trasparenza sarebbe auspicabile:

C’è così tanto stigma intorno a queste cose. Sono solo un caratterista, non una star del cinema, non ho una visibilità enorme e miliardi di fan. Ma ogni volta che ne ho l’opportunità, [dico che] la realtà [è] che dobbiamo liberarci di questi f*ttuti stigmi, dobbiamo parlare tra di noi di queste cose. Non ci è permesso di essere vulnerabili come dovremmo essere, di essere sani, di vivere le vite che siamo in grado di vivere. Penso che stiamo facendo progressi, ma c’è ancora molta strada da fare.

Cosa ne pensate delle parole su The Boogeyman di David Dastmalchian? Lasciate un commento!

FONTE: EW

