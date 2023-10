Intervistato da ComicBook.com il regista Rob Savage ha rivelato di avere nel cassetto un’idea per un sequel di The Boogeyman, horror basato sul racconto di Stephen King arrivato nelle sale a giugno.

Ecco le sue parole:

Vi dico una cosa: c’è un’idea per un sequel che io e Mark Haymen abbiamo, e che è una delle migliori idee a livello cinematografiche che abbia mai sentito o a cui abbia mai preso parte allo sviluppo. Anche se non fosse un film di Boogeyman sarebbe comunque un film horror unico e completamente nuovo che ha il potenziale per diventare un classico. Il fatto poi che possa collegarsi in modo così perfetto alla storia che abbiamo raccontato in The Boogeyman. Sono così emozionato per tutto questo ma non so se accadrà. Lo studio lo deciderà e lo decideranno i fan e la gente accorrerà a vederlo quando arriverà su Hulu.