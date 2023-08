Il regista di Donnie Darko, Richard Kelly, vorrebbe rimettere mano a uno dei suoi film più “lineari”. Stiamo parlando di The Box (2009) con James Marsden, Cameron Diaz e Frank Langella.

Nel corso di un’intervista con The Film Stage, Kelly ha detto che vorrebbe aggiungere delle sequenze a The Box che sono state eliminate nella versione cinematografica. Fare dunque una versione director’s cut. Al momento però non ci sono piani ufficiali in questo senso.

Non c’è ancora niente di ufficiale. Ne ho sempre parlato come di qualcosa nella mia lista dei desideri. Non ci sono state ancora discussioni ufficiali. Mi piacerebbe farlo, è nella mia lista delle priorità sicuramente. Penso sia solo una questione di tempistiche e del quantitativo di cose che devo fare.

Aggiunge:

Ci sono dei costi associati agli effetti visivi; c’è molto girato. Alcune delle sequenze che potrebbero, ipoteticamente, tornare nel film, avrebbero dei costi per gli effetti visivi. Non è qualcosa di oscenamente costoso ma…è il giusto quantitativo di CGI e mixaggio sonoro e riapertura del montaggio. Mi piacerebbe moltissimo farlo a un certo punto e so che, ora nell’era dello streaming, c’è molta voglia di questo.

Sembra infatti che ci siano molte scene presenti nel trailer che poi sono state eliminate nel film. Scene con Diaz e Marsden nella stanza imbottita o della prima in un hangar della NASA.

In The Box “Una coppia di sposi riceve una misteriosa scatola che possiede un potere tanto particolare quanto sinistro. E’ in grado di procurare grandi quantità di denaro a chi la possiede, al prezzo di una vita”.

