Le nuove uscite cinematografiche non riescono a sfondare in testa alla classifica italiana giovedì:rimane infatti in testa, con altri 72mila euro e un totale di 1.1 milioni di euro in una settimana. L’intera classifica ha registrato ieri una crescita rispetto a una settimana fa: 212mila euro (e 35mila spettatori) contro 200mila euro (e 30mila presenza).

Seconda posizione per Crudelia, che incassa altri 42mila euro e sale a 1.4 milioni complessivi. Debutta al terzo posto il thriller Run, che incassa 20mila euro. Al quinto posto c’è The Father – Nulla è come sembra, che incassa quasi 14mila euro e sale a 718mila euro, mentre chiude la top-five Comedians: il film di Gabriele Salvatores debutta con poco meno di undicimila euro. Al sesto posto la riedizione 4K di OldBoy incassa 7500 euro e sale a 16mila euro in due giorni, mentre al settimo posto Lassie torna a casa debutta con 5800 euro.

L’evento Bon Jovi from Encore Nights apre all’ottavo posto con 5700 euro, mentre chiudono la top-ten Il cattivo poeta e Un altro giro entrambi con poco più di quattromila euro.

INCASSI ITALIA 10/6/2021

THE CONJURING – PER ORDINE DEL DIAVOLO – € 72.590 / € 1.157.979 CRUDELIA – € 42.802 / € 1.440.543 RUN – € 20.423 / € 20.423 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 13.871 / € 718.474 COMEDIANS – € 10.788 / € 10.788 OLD BOY – € 7.538 / € 16.326 LASSIE TORNA A CASA – € 5.877 / € 5.877 BON JOVI FROM ENCORE NIGHT – € 5.727 / € 5.727 IL CATTIVO POETA – € 4.061 / € 580.452 UN ALTRO GIRO – € 4.034 / € 451.665

Fonte: Cinetel