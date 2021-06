Complici gli Europei, il primo vero caldo estivo e l’assenza di nuove uscite veramente di richiamo, gli incassi cinematografici del weekend sono calati in Italia: se una settimana fa sono stati raccolti 1.6 milioni di euro in quattro giorni, questa volta ne sono stati incassati 1.1 milioni di euro.

Il podio rimane in parte invariato: The Conjuring – Per ordine del Diavolo è ancora in testa, con 319mila euro, la miglior media per sala e un totale di 1.4 milioni di euro in dieci giorni. Al secondo posto Crudelia incassa altri 233mila euro e sale a 1.6 milioni di euro. Apre invece al terzo posto Run, con 100mila euro in quattro giorni.

Quarta posizione per The Father – Nulla è come sembra, che incassa 92mila euro e si porta a quasi 800mila euro complessivi. Chiude la top-five Comedians: il film di Gabriele Salvatores debutta con soli 73mila euro.

Al sesto posto un’altra nuova uscita, il film per famiglie Lassie torna a casa: 46mila euro gli incassi in quattro giorni. Al settimo posto un altro film per famiglie, 100% Lupo, che incassa 30mila euro e sale a 329mila euro complessivi.

Ottavo posto per Il cattivo poeta, con 29mila euro e un totale di 606mila euro, mentre al nono posto troviamo la riedizione di Oldboy con 29mila euro e un totale di 38mila euro. Chiude la top-ten Un altro giro, con 28mila euro e un totale di 476mila euro.

INCASSI ITALIA 10-13/6/2021

THE CONJURING – PER ORDINE DEL DIAVOLO – € 83.232 / € 1.407.991 CRUDELIA – € 63.680 / € 1.631.812 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 29.381 / € 797.275 RUN – € 28.282 / € 100.426 COMEDIANS – € 23.559 / € 73.538 LASSIE TORNA A CASA – € 16.745 / € 46.661 100% LUPO – € 12.204 / € 329.688 IL CATTIVO POETA – € 10.036 / € 606.055 UN ALTRO GIRO – € 8.676 / € 476.172 OLD BOY – € 8.076 / € 38.212

Fonte: Cinetel