The Conjuring 4: la Warner è al lavoro sul film

La Warner Bros e la New Line Cinema sono al lavoro su The Conjuring 4 insieme agli ideatori del fortunato franchise horror, James Wan e Peter Safran.

A scrivere The Conjuring 4 sarà David Leslie Johnson-McGoldrick, un autentico veterano della saga, sue le sceneggiature del secondo e terzo capitolo, nonché autore dello script di un’altra pellicola di James Wan, ovvero Aquaman 2.

Anche se i contratti di Patrick Wilson e Vera Farmiga non sono ancora stati chiusi il loro ritorno nei panni dei coniugi Warren è praticamente scontato. Non è stato ancora svelato su quale caso dei due indagatori del paranormale sarà basato questa nuova iterazione.

Grazie a The Conjuring 3 – per ordine del diavolo, il franchise è riuscito a superare i due miliardi di dollari d’incasso al box-office mondiale. Gli 8 film che compongono la saga fra filone principale e spin-off sono costati, complessivamente, “solo” 179 milioni (fonte: The Numbers). Per la Warner e la sua etichetta di genere New Line Cinema, quella di The Conjuring è una proprietà intellettuale che sforna le proverbiali uova d’oro. Non a caso, le riprese di The Nun 2 partiranno a breve.

FONTE: Hollywood Reporter