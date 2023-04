È ufficiale: il quarto film della saga The Conjuring – L’evocazione ha un titolo, e sembra decisamente conclusivo per la saga che sappiamo già sfocerà in una serie tv.

In occasione della CinemaCon di Las Vegas, è stato annunciato che il film si intitolerà The Conjuring: Last Rites. Vera Farmiga e Patrick Wilson vestiranno nuovamente i panni degli indagatori dell’occulto Ed e Lorraine Warren. Alla sceneggiatura nuovamente David Leslie Johnson-McGoldrick.

Non sappiamo ancora chi sarà alla regia, anche se verosimilmente James Wan avrà finito di lavorare ad Aquaman 2 quindi potrebbe occuparsi di dirigere quest’ultimo episodio.

Vi ricordiamo che anche se dovesse essere davvero l’ultimo film della saga principale, il franchise continuerà non solo in tv ma anche al cinema: The Nun 2 uscirà infatti l’8 settembre.

