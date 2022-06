La casa infestata che ha ispirato, il primo film diretto da James Wan dell’omonima saga che ha dato vita a svariati sequel e spin-off, è stata venduta.

Gli – ormai – ex proprietari Jenn e Cory Heinzen, mesi fa avevano messo in vendita per 1.2 milioni di dollari la dimora situata nel Rhode Island. La casa, che risale al 1837, ha anche un appezzamento di terra di 3.100 piedi quadrati. È diventata famosa negli anni ’70 quando lì si trasferì la famiglia Perron, famiglia che venne in seguito tormentata da una presenza paranormale, quella di Bathsheba Sherman diventando una celebre meta di “pellegrinaggio” di appassionati di paranormale. Una vicenda, questa, raccontata appunto nel primo film di The Conjuring.

Gli Heinzen, due investigatori del paranormale, hanno acquistato l’abitazione nel 2019 per 439.000$ e hanno ricavato un notevole profitto dalla vendita. Il prezzo al quale intendevano vendere la casa di The Conjuring, come vi avevamo spiegato in questo articolo, era di 1.2 milioni di dollari. Alla fine, fra gli oltre dieci acquirenti che si erano proposti, a spuntarla è stata Jacqueline Nuñez, una promotrice immobiliare di Boston, con un esborso monetario di 1.52 milioni di dollari. Acquistando la proprietà ha accettato di soddisfare l’unica richiesta fatta dai venditori: non risiedere nella casa per il suo stesso bene.

