a vincere la battaglia al box-office americano: una sfida tra due sequel di franchise horror che ha contribuito a rendere sempre più vivace la ripresa nei cinema.

Complessivamente sono stati incassati 66 milioni di dollari, con un calo (comprensibile) rispetto al weekend del Memorial Day. L’aspetto interessante, però, è che gli incassi iniziano a essere più distribuiti nella classifica, che si sta arricchendo di titoli inediti.

In un primo momento si pensava che A Quiet Place 2 sarebbe rimasto in testa alla classifica, ma l’horror prodotto da James Wan ha superato le aspettative incassando 24 milioni di dollari in 3.102 cinema, il miglior esordio per un film vietato ai minori in epoca di pandemia, e il terzo migliore dopo A Quiet Place 2 e Godzilla vs. Kong. Va ricordato che, come quest’ultimo, anche The Conjuring: per ordine del Diavolo è disponibile incluso nell’abbonamento HBO Max. I due film precedenti debuttarono con 41.8 milioni e 40.4 milioni di dollari, ma ovviamente il contesto era diverso: sarà interessante vedere la tenuta di questo terzo episodio.

Tiene bene A Quiet Place 2, con 19.5 milioni di dollari: si tratta di un calo del 59%, inferiore a quello della media degli horror (ma il primo film perse solo il 34% nel suo secondo weekend: non a caso fu una vera sorpresa al box-office e si avvantaggiò di un grande passaparola). Complessivamente la pellicola ha superato gli 88 milioni di dollari in soli dieci giorni, e punta decisamente verso i 100 milioni.

Ottima tenuta anche per Crudelia, che incassa 11.2 milioni di dollari e perde solo il 48%: il film Disney ha superato i 43.7 milioni di dollari complessivi in dieci giorni (ricordiamo che è disponibile anche su Disney+ con Accesso VIP).

Esordio meno convincente, invece, per Spirit – Il ribelle: il film d’animazione della DreamWorks debutta al quarto posto con soli 6.2 milioni di dollari in 3.211 cinema. Chiude la top-five un altro film per famiglie, Raya e l’ultimo drago, che incassa 1.3 milioni di dollari e sale a 53 milioni complessivi dopo 14 settimane.

INCASSI USA 4-6 GIUGNO 2021

THE CONJURING: PER ORDINE DEL DIAVOLO – $24,010,000 / $24,010,000 A QUIET PLACE 2 – $19,500,000 / $88,610,985 CRUDELIA – $11,243,000 / $43,684,673 SPIRIT: IL RIBELLE – $6,200,000 / $6,200,000 RAYA E L’ULTIMO DRAGO – $1,306,000 / $53,528,146 WRATH OF MAN – $1,274,996 / $24,678,710 SPIRAL – $890,000 / $21,798,344 GODZILLA VS. KONG – $463,000 / $99,118,668 DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN – $457,500 / $47,157,500 DREAM HORSE – $230,053 / $2,326,454

Anche nel resto del mondo The Conjuring: per ordine del Diavolo domina la classifica, incassando 26.8 milioni di dollari in 12 territori, tra cui il Messico (6.7 milioni) e la Corea del Sud (3.1 milioni). In tutto il mondo, la pellicola ha raggiunto i 57 milioni di dollari.

A Quiet Place 2 incassa 19.2 milioni di dollari in 16 territori, salendo a 50 milioni complessivi. Crudelia incassa 18.6 milioni in 36 territori, salendo a 87.1 milioni complessivi.

Fast & Furious 9 incassa altri 13 milioni di dollari in tutto il mondo. 11 li incassa in Cina, dove raggiunge i 203.8 milioni complessivi nel suo terzo weekend e diventando il maggiore incasso americano in Cina durante la pandemia.

Fonte: BOM