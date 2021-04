Il terzo episodio della saga dell’Evocazione, intitolato, arriverà con Warner nei cinema americani e in streaming su HBO Max il prossimo 4 giugno.

In una chiacchierata fatta con Empire (via ComicBook) i due storici interpreti dei coniugi Warren, Vera Farmiga e Patrick Wilson, si dichiarano disposti a proseguire il loro cammino nei terrificanti meandri della saga ideata da James Wan a patto che si possa proseguire su una strada in costante crescita:

Vera Farmiga: Oh mio Dio, sì, amerei continuare. È interessante, dobbiamo innalzare i livelli di paura in ogni film. E la demonologia ha già dei toni molto acuti, per così dire. Patrick Wilson: Vogliamo continuamente spingere in avanti questi due personaggi. Ma continuerei a interpretare questi film anche solo per continuare a recitare insieme a Vera.

Per ordine del diavolo segue le indagini di Ed (Patrick Wilson) e Lorraine (Vera Farmiga) Warren sul vero caso di Arne Johnson, la prima persona a dire di aver commesso un omicidio su ordine del demonio. Nel backstage vediamo interviste al vero Arne Johnson, nelle quali ribadisce il concetto di aver agito mentre era posseduto. “Volevo che la saga prendesse le distanze dal concetto di casa infestata dai fantasmi che avevamo già espresso nei primi due film,” spiega il produttore James Wan, che stavolta ha affidato la regia a Michael Chaves. “Questo film sarà su un livello completamente diverso. Qualcosa che non abbiamo ancora mai esplorato nella saga”. Dalle scene dietro le quinte capiamo che nel film verranno mostrate anche le vicende processuali: “Volevamo che la storia fosse molto ancorata nello stile della saga, ma doveva presentare qualcosa di inedito,” aggiunge il produttore Peter Safran. “La storia di Arne Johnson ci sembrava perfetta da indagare da vicino”. Nel backstage vediamo anche un prete che benedice la troupe in occasione delle riprese.

Come noto, la pellicola sarà ispirata al processo ad Arne Cheyenne Johnson (datato 1981), noto anche come “Demon Murder Trial” (“processo al demonio assassino”).

L’ultimo film dell’intero franchise è stato Annabelle 3, spin-off partito proprio dalla bambola demoniaca presente in L’Evocazione – The Conjuring.

The Conjuring – Per ordine del diavolo arriverà al cinema e su HO Max il 4 giugno 2021.