The Cooler: Dave Bautista fornisce qualche anticipazione sul suo prossimo film

In un’intervista con Collider, Dave Bautista ha avuto modo di parlare di uno dei suoi prossimi film, The Cooler, action thriller scritto e diretto da Drew Pearce (Iron Man 3).

Nel progetto l’attore veste i panni di Ray Sagona, un buttafuori di South Beach in procinto di riavvicinarsi alla propria famiglia. Quando però una cassaforte piena di droga viene rubata dal locale in cui lavora, l’uomo viene ricattato per rintracciare per primo il prezioso oggetto prima della squadra narcotici di Miami. Ecco le parole dell’attore:

Ho di nuovo in cantiere un progetto con Drew Pearce [dopo Hotel Artemis], e abbiamo collaborato a questo film intitolato The Cooler. Fondamentalmente, parla di un folle weekend di un tizio che fa il buttafuori a Miami e che sta cercando di redimersi. Si tratta di questo, ma è una sorta di Fuori Orario che incontra Diamanti grezzi. Quindi è bizzarro e divertente, pieno di suspense e di emozioni, ma anche con molto cuore. Insisto molto nel fare cose che hanno il cuore al centro. […] Drew era impegnato con [Mission: Impossible – Rogue Nation], quindi stava lavorando a quello. Ora ha qualche problema da risolvere, ma speriamo che inizi presto a scrivere la sceneggiatura.

Vi ricordiamo che potete ritrovare Dave Bautista come uno dei co-protagonisti di Bussano alla porta, nuovo film di M. Night Shyamalan nelle sale dal 2 febbraio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda. A maggio invece tornerà per l’ultima volta nei panni di Drax in Guardiani della Galassia Vol.3. Anche in questo caso, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra scheda.

FONTE: Collider