La divisione nazionale della Casa di Topolino ha reso noto che The Creator, il nuovo film sci-fi di Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One: A Star wars Story) sarà disponibile in streaming a partire dal prossimo 17 gennaio.

THE CREATOR L’EPICO THRILLER D’AZIONE 20TH CENTURY STUDIOS DEBUTTERÀ IL 17 GENNAIO SU DISNEY+

18 dicembre 2023 – Il film 20th Century Studios The Creator, l’epico thriller d’azione diretto da Gareth Edwards che è arrivato il 28 settembre nelle sale italiane, debutterà il 17 gennaio su Disney+.

Il film, interpretato da John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, l’esordiente Madeleine Yuna Voyles e Allison Janney, è ambientato in una guerra futura tra la razza umana e le forze dell’intelligenza artificiale, Joshua (Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Chan), viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, l’inafferrabile architetto dell’avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra… e all’umanità stessa. Joshua e la sua squadra di agenti d’élite oltrepassano le linee nemiche nel cuore oscuro del territorio occupato dall’IA solo per scoprire che l’arma apocalittica che è stato incaricato di distruggere è un’IA con le sembianze di una bambina (Voyles). Il film è diretto da Gareth Edwards, con una sceneggiatura di Gareth Edwards e Chris Weitz da un soggetto di Gareth Edwards. Il film è prodotto da Gareth Edwards, p.g.a., Kiri Hart, Jim Spencer, p.g.a. e Arnon Milchan, mentre Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Nick Meyer e Zev Foreman sono i produttori esecutivi.

