Bill Skarsgård, in un profilo su Esquire, ha potuto parlare di The Crow – Il Corvo (GUARDA IL FULL TRAILER), il lungometraggio di Rupert Sanders che torna a interpretare l’iconica graphic novel di James O’Barr già adattata negli anni novanta da Alex Proyas con il cult interpretato da Brandon Lee.

L’attore ha commentato innanzitutto l’inevitabile livello di attenzione e di occhi puntati addosso che si attirerà:

C’è sicuramente un po’ di preoccupazione al riguardo. Sto cercando approcciarmi al concetto stesso di fama come a una sfida e di navigare attraverso di essa in un modo che mi renda felice. Non credo davvero che la mia professione abbia una ricetta per la felicità o la soddisfazione. Non molti di noi sono felici. E più la fama aumenta, più la vita diventa turbolenta e spaventosa.

Parlando della sua esperienza con The Crow – Il Corvo, Bill Skarsgård spiega che, avendo girato il film due anni fa, avverte una certa distanza da esso e aggiunge anche che in merito al finale avrebbe “preferito qualcosa di più definitivo”. Insomma, pare già che se il lungometraggio avrà successo, le porte del sequel siano già aperte.

