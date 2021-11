Durante gli impegni stampa per Red Notice, il regista e sceneggiatore Rawson Marshall Thurber ha avuto modo di parlare anche del suo prossimo progetto, ovvero sia, adattamento cinematografico del noto videogame che verrà prodotto da Ubisoft

Lo ha fatto anche con noi di BadTaste con cui ha spiegato anche qual è il giusto approccio da avere nel momento in cui si deve portare al cinema un videogame. Ecco cosa ci ha detto qualche giorno fa:

AB: Sai, penso che per certi versi Red Notice sia più Uncharted del trailer del film di Uncharted. Sei collegato anche all’adattamento di The Division per Netflix… cioè, sei ancora collegato al progetto, sì?

RMT: Beh sì, a patto che tu non sappia qualcosa che io non so!

AB: No no, tranquillo! Comunque, nel corso degli ultimi 20 anni, i videogiochi hanno imparato molto dal cinema. Secondo te, cosa può imparare il cinema dai videogiochi?

RMT: Mi sembra un’ottima domanda che richiede una risposta molto complicata. Penso che i videogames, e ti parlo da videogiocatore accanito, compreso The Division che ho giocato a lungo, per anni avevo il martedì sera fisso su quel gioco insieme ad altri tre miei amici… sai, credo che la maniera attraverso la quale una persona si gode un videogame sia profondamente differente da quella del quando ci si gode un film. È facile confondersi e pensare che si tratti di esperienze analoghe, ma non è così. Sono forme d’intrattenimento totalmente diverse. Con i più grandi videogiochi puoi avere di fronte a te anche centinaia di ore d’intrattenimento, giorni e giorni di gioco, mentre con un film si parla di 100, 120 minuti. Parlando nei termini di lezioni che possono essere apprese dai videogiochi penso che, quando si parla di un adattamento cinematografico, si debba restare ancorati allo spirito più autentico del gioco che stai traducendo cercando di non scimmiottarlo, tentando di dare alle persone quello che viene donato dal videogame proprio in virtù della differente natura dei due media.