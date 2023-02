The Electric State: terminate le riprese del film dei fratelli Russo con Millie Bobby Brown e Chris Pratt

Sono terminate le riprese di The Electric State, progetto targato Netflix scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely diretto dai fratelli Russo.

La AGBO Films lo ha annunciato nelle scorse ore con un post su Instagram che potete vedere qua sotto:

Nel cast del film troviamo Millie Bobby Brown, Chris Pratt , Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Jason Alexander, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito, Anthony Mackie e Billy Bob Thornton.

Secondo alcune fonti il costo del progetto dovrebbe aggirarsi sui 200 milioni di dollari.

I fratelli Russo saranno anche i produttori attraverso la AGBO, insieme al co-fondatore dell’azienda Mike Larocca. Anche Chris Castaldi e Patrick Newall figurano tra i produttori. Angela Russo-Otstot, Jake Aust, Geoff Haley, Markus e McFeely saranno invece i produttori esecutivi.

Il romanzo grafico è una reintepretazione in chiave apocalittica del West, ed è ambientato in un futuro alternativo in cui una ragazzina adolescente si rende conto che uno strano ma dolce robot è in realtà un messaggero di suo fratello, da tempo scomparso. I due andranno a cercare il ragazzo in un mondo popolato da umani mescolati da tutti i tipi di robot, e nel frattempo scopriranno una cospirazione. L’artbook è stato realizzato grazie a una campagna di successo su Kickstarter. Simon Stålenhag è l’autore e il concept designer di lavori come Tales from the Loop e Things from the Flood.