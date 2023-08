Durante un’intervista con Screenrant, Antoine Fuqua ha parlato di The Equalizer 3, da oggi al cinema, e del rapporto tra Denzel Washington e Dakota Fanning.

Tra i due, stando al regista, c’era un affetto palpabile:

Beh, ovviamente Denzel e Dakota sono in buoni rapporti sin da Man on Fire, che è fantastico. Siamo stati molto fortunati che [Dakota] abbia accettato questo film e che ci sia ancora affetto tra di loro. Credo che questa storia sia molto più personale perché lei non sa perché lui la stia aiutando. Lo scopriamo durante la storia, ma è evidente che tra Denzel Washington e Dakota Fanning ci sia affetto.

Girato in Italia in Costiera Amalfitana, The Equalizer 3 sposta l’azione nel nostro Paese, dove Robert McCall, lasciati gli Stati Uniti, finisce per affrontare la mafia. Ora risiede in Italia e scopre che alcuni suoi amici sono sotto il controllo di alcuni boss della malavita locali. Pronto a tornare al vigilantismo, Robert sa che di dover prendere in mano la situazione per proteggere i suoi amici.

Nel cast accanto a Washington ci sono anche Dakota Fanning (i due lavorarono assieme in Man on Fire quando lei aveva solo nove anni), David Denman, Sonia Ben Ammar e Remo Girone.

The Equalizer 3 è al cinema.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

