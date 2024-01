David Gordon Green ha lasciato la regia di The Exorcist: Deceiver, il sequel di L’esorcista: il credente. Green ha esercitato l’opzione, prevista dal suo contratto, di abbandonare il progetto, e Universal e Blumhouse hanno quindi deciso di sospendere lo sviluppo del film mentre cercano un nuovo regista.

Al suo posto, nella data del 18 aprile 2025 la major e la Lionsgate hanno fissato la data di uscita di Michael, il biopic di Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua con protagonista Jafaar Jackson. David Gordon Green si concentrerà ora sulla produzione di Nutcrackers, film natalizio con Ban Stiller, e sulla quarta stagione di The Righteous Gemstones per la HBO.

Il piano iniziale per L’esorcista era, lo ricordiamo, che David Gordon Green dovesse dirigere tutta la nuova trilogia, dopo il successo della trilogia sequel di Halloween. Per assicurarsi i diritti del franchise, la Universal ha pagato quasi 400 milioni di dollari. Costato 30 milioni di dollari, L’esorcista: il credente ha raccolto solo 137 milioni di dollari, una cifra importante ma percepita come una delusione. Ma sono forse le stroncature della critica ad aver convinto la Universal a ripensare il progetto a livello creativo.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Variety

