The Fabelmans: Seth Rogen racconta un aneddoto su quando Steven Spielberg gli ha offerto il ruolo

Quando Steven Spielberg chiese di parlare con Seth Rogen per offrirgli un ruolo in The Fabelmans, l’attore credeva di averla fatta grossa.

Per qualche ragione, come raccontato durante il Jimmy Kimmel Live, Rogen credeva di averlo offeso in qualche modo.

Ecco il racconto dell’attore:

Un giorno mi chiamarono per dirmi che Steven Spielberg voleva parlare con me. Credevo che fosse qualcosa di brutto, non so perché. Ero un po’ nervoso. Suppongo che tu mi capisca, ma qui si fanno molte battute, e spesso faccio battute su certe persone che poi non ricordo di aver fatto. Ci sono stati casi in cui della gente famosa è venuta da me e mi ha detto: “Vaffancu*o“. Generalmente non so di cosa parlano, perciò mi ritrovo a cercare su Google cose come: “Seth Rogen Pete Davidson battuta”. E così capisco di aver detto delle cose in passato. Mi è capitato tante volte, perciò credevo che [Spielberg] mi avrebbe urlato contro. E invece mi disse: “No, voglio che interpreti mio zio in questo film“, che fu decisamente meglio.

Trovate tutte le notizie e gli approfondimenti sul film nella nostra scheda.