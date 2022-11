The Fall Guy: Emily Blunt e Aaron Taylor-Johnson nel cast insieme a Ryan Gosling

Secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter Aaron Taylor-Johnson ed Emily Blunt affiancheranno Ryan Gosling in The Fall Guy, adattamento cinematografico basato sulla serie televisiva degli anni ’80 omonima (arrivata in Italia con il titolo Professione pericolo).

LEGGI – Ryan Gosling protagonista del film basato sulla serie tv The Fall Guy

David Leitch, che recentemente ha diretto Bullet Train, dirigerà il progetto basandosi su una sceneggiatura di Drew Pearce.

Le riprese del lungometraggio si terranno in Australia.

Nel 2013 Dwayne Johnson e il regista McG (Terminator Salvation) erano in trattative per il progetto che poi non ha mai visto la luce.

La serie raccontava la storia di due stuntman che nel tempo libero si tramutavano in cacciatori di taglie.

Cosa ne pensate di questo progetto con Gosling? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!