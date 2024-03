The Fall Guy, commedia d’azione di David Leitch con protagonisti Ryan Gosling e Emily Blunt, uscirà a maggio. Nel film Blunt interpreta Jody Moreno, una neo regista il cui attore protagonista scompare nel nulla e viene rimpiazzato dal suo ex, lo stuntman Colt Seavers (Gosling).

Spiega l’attrice come è stato costruito il suo personaggio:

Abbiamo tutti contribuito a definirla, perché penso che, forse nello script originale, fosse piuttosto severa, una sorta di regista tosta. Ma penso che, per me, sia sempre più interessante interpretare qualcuno che si trova in una situazione che non è in grado di gestire.

Aggiunge che Jody Moreno è vagamente ispirata a una persona reale: la regista di Barbie Greta Gerwig.

Con quel calore e quel fascino, suppongo che ci sia un po’ di Greta lì dentro. Era un mix di alcune altre persone che ho incontrato e a cui mi sono ispirata.

The Fall Guy, la sinossi e i dettagli

Colt Seavers è uno stuntman e, come ogni stuntman che si rispetti, è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento. Ora però, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita: ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l’amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro. Sarà pronto a essere l’eroe?

Dal regista e vero stuntman David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2, Atomic Blonde e Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw e produttore di John Wick, Nobody e Violent Night) arriva un nuovo, avvincente thriller d’azione con un cast stellare; una lettera d’amore agli action-movie e a tutti coloro che contribuiscono a realizzarli, lavorando duramente e passando spesso in secondo piano: The Fall Guy.

Il candidato all’Oscar® Ryan Gosling (Barbie, La La Land, Drive) interpreta Colt Seavers, uno stuntman un po’ acciaccato che, un anno dopo aver abbandonato la scena per concentrarsi sulla sua salute fisica e mentale, viene richiamato in servizio quando scompare il protagonista di un film stellare e diretto dalla sua ex Jody Moreno, interpretata dalla vincitrice del Golden Globe Emily Blunt (Oppenheimer, A Quiet Place, Sicario). Mentre la spietata produttrice del film (la vincitrice dell’Emmy Hannah Waddingham; Ted Lasso) tenta di mantenere segreta la notizia della scomparsa della star Tom Ryder (il vincitore del Golden Globe Aaron Taylor-Johnson; Bullet Train), Colt si cimenta nei suoi stunts più acrobatici mentre cerca (con scarso successo) di rientrare nelle grazie di Jody. Ma quando il mistero attorno alla sparizione della star si infittisce, Colt si troverà invischiato in un sinistro complotto che lo spingerà sull’orlo di una caduta più pericolosa di qualsiasi acrobazia abbia mai tentato.

Ispirato alla serie televisiva di successo degli anni ’80, The Fall Guy è interpretato anche da Winston Duke (Black Panther) e dalla candidata all’Oscar® Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once). Con la sceneggiatura di Drew Pearce (Hobbs & Shaw), The Fall Guy è prodotto da Kelly McCormick (Bullet Train, Nobody, Atomic Blonde) e David Leitch per 87North, e da Ryan Gosling e Guymon Casady (Game of Thrones, Steve Jobs e produttore esecutivo della prossima serie “Ripley”) per Entertainment 360. I produttori esecutivi sono Drew Pearce, Geoff Shaevitz di Entertainment 360 e Glen A. Larson (creatore della serie televisiva originale “Fall Guy”).

FONTE: GamesRadar

